 

Украинка Старикова стала чемпионкой Европы по велотреку

15.11.2020, 11:55, Новости дня

Украинская велосипедистка Елена Старикова стала чемпионкой Европы по велотреку. В дисциплине кейрин на чемпионате Европы в Болгарии она завоевала “золотую” медаль. Об этом сообщает Федерация велосипедного спорта Украины в Facebook.

https://www.facebook.com/ucfukraine/posts/1640956239438669

Кейрин – это гонки с постепенным ускорением. Атлеты стартуют одновременно по мотоциклом, который увеличивает скорость с 25 км/ч до 50 км/ч. За 2,5 круга до финиша мотоцикл сходит с дистанции, а велосипедисты соревнуются, кто первым пересечет финишную линию. Скорость на финише может достигать более 70 км/ч.

Как отмечает “Украина 24”, последний круг Старикова преодолела за 11.377 секунды, а ее финишная скорость – 63.28 км/ч.

Для Украины это уже шестая медаль на нынешнем чемпионате Европы. В медальном зачете Украина поднялась на шестое место. Лидером таблицы остается Великобритания, второй идет Россия, а на третьем месте расположилась Италия.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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