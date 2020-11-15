Врач перечислила скрытые угрозы коронавируса

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15.11.2020, 8:55, Новости дня

Кронавирус негативно влияет на поджелудочную железу, поэтому у переболевших им повышается риск развития диабета, рассказала директор Института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова.

«Рецепторы к вирусу SARS-CoV-2 обнаружены в бета-клетках поджелудочной железы, значит, это прямая дорога к развитию диабета первого типа. (…) Диабет, который сопровождается высоким сахаром в крови, – это опасное заболевание в плане рисков тяжелого течения коронавирусной инфекции», – рассказала эндокринолог «Комсомольской правде».

Шестакова добавила, что также угрозой во время пандемии коронавируса может стать ожирение из-за ограничения физической активности в период пандемии.

«Рост массы тела, плотное питание, ограниченное движение – прямой путь к диабету второго типа», – предупредила врач. Однако, по словам эксперта, это совсем не значит, что люди с низкой массой тела легче переносят заболевание.

 «Как истощенный, так и излишне упитанный человек имеет большие риски тяжелого течения коронавирусной инфекции, чем люди с нормальной массой тела», – подчеркнула она.

Эндокринолог отметила, что COVID-19 активно проникает в организм при высоком сахаре в крови. При этом стресс у пациента с коронавирусом приводит к гипергликемии у тех, кто не страдает диабетом.

«Как правило, после того, как человек вылечился от ковида, такого рода гипергликемия тоже уходит. Однако здесь есть риск, что через несколько месяцев у такого человека может развиться диабет. Эта ситуация оказалась даже хуже по прогнозу выздоровления для пациентов с ковидом, чем явный диабет», –подчеркнула Шестакова.

Ранее руководитель ЛОР-клиники, кандидат медицинских наук, врач высшей категории Владимир Зайцев заявил, что шансы заболеть коронавирусной инфекцией при сильных морозах выше, чем при плюсовой температуре.



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