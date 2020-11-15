Боец ММА Харитонов раскрыл причину конфликта с участником UFC Яндиевым

15.11.2020, 6:20, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов раскрыл причину конфликта с участником Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Да, вся ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не 2 млн (рублей), гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен. Тут он ударил, у него всегда с собой кастет был», – сказал Харитонов в интервью ТАСС.

«Этим ударом, похоже, он мне и сломал орбитальную кость. Он как-то до этого тоже пытался «предъявить», что я говорю о ситуации с деньгами», – добавил спортсмен.

В субботу стало известно, что в отношении Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым в «Лужниках». Днем ранее Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Ранее источник сообщал, что Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции. Боец отказался давать показания, и ему было выдано обязательство о явке в полицию.