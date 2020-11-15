 

Боец ММА Харитонов раскрыл причину конфликта с участником UFC Яндиевым

15.11.2020, 6:20, Новости дня

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Сергей Харитонов раскрыл причину конфликта с участником Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Адамом Яндиевым.

«Да, вся ситуация произошла из-за вопросов по долгу. Конечно, там было не 2 млн (рублей), гораздо больше. Он спросил, должен ли он мне денег. Я сказал, что должен, он и моему знакомому должен. Тут он ударил, у него всегда с собой кастет был», – сказал Харитонов в интервью ТАСС.

«Этим ударом, похоже, он мне и сломал орбитальную кость. Он как-то до этого тоже пытался «предъявить», что я говорю о ситуации с деньгами», – добавил спортсмен.

В субботу стало известно, что в отношении Яндиева возбудили два уголовных дела после драки с Харитоновым в «Лужниках». Днем ранее Харитонова госпитализировали в одну из столичных клиник после «бытового конфликта» во дворце спорта «Лужники». У Харитонова диагностировано сотрясение мозга, также он получил травму правого глаза и перелом носа.

Ранее источник сообщал, что Харитонов пострадал в результате того, что пытался разнять бойцов Адама Яндиева и Руслана Абдо, между которыми возник конфликт. Абдо после осмотра медиков отказался от госпитализации. Яндиев был доставлен в отдел полиции. Боец отказался давать показания, и ему было выдано обязательство о явке в полицию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08 / Трамп назвал Байдена «недругом Пенсильвании», выступая на родине кандидата в президенты от демократов

26.09 / Генштаб заявил об отсутствии в учениях «Кавказ – 2020» связанного с Украиной подтекста

25.10 / В Карабахе заявили об обстрелах населенных пунктов ВС Азербайджана

10.08 / МИД выразил надежду на решение Берлина достроить «Северный поток – 2»

05.07 / Шмыгаль: Началась эффективная борьба со схемами

09.08 / В Нигере убиты шесть французских туристов, их местный гид и водитель

25.06 / Причиной смерти сына Хрущева стало огнестрельное ранение в голову

27.06 / Во время карантина Медведчуку разрешали летать между Ужгородом и Киевом – “Схемы”

06.08 / Жительница Бейрута показала видео с игрой на пианино посреди обломков дома

04.09 / Около порта Бейрута обнаружили 4 тонны нитрата аммония

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска