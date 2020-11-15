 

Бестемьянова раскрыла размер своей пенсии

15.11.2020, 6:20, Новости дня

Олимпийская чемпионка 1988 года, четырехкратная чемпионка мира, пятикратная чемпионка Европы, трехкратная чемпионка СССР по спортивным танцам на льду Наталья Бестемьянова раскрыла размер получаемой пенсии.

По словам Бестемьяновой, ее пенсия складывается из обычных пенсионных выплат и специальной «президентской» пенсии для олимпийских чемпионов. Сначала выплата за спортивные достижения составляла 15 тыс. рублей, но из-за инфляции ее проиндексировали, и постепенно она доросла до 60 тыс., передает РИА «Новости».

«Где-то, наверное, 85-90 (тыс. рублей) <…> Но у меня так много забот, мне этого не хватает», – сказала спортсменка в эфире телеканала «НТВ».

Ранее музыкант, народный артист России, лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал размер своей «довольно большой» пенсии.

Советский и российский актер, народный артист РФ Эммануил Виторган в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил, что на одну пенсию прожить невозможно.



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