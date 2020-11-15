 

Qualcomm не сможет поставлять чипы 5G компании Huawei

15.11.2020, 3:35, Новости дня

Правительство Соединенных Штатов отказало компании Qualcomm в выдаче лицензии на поставки чипов, поддерживающих связь в стандарте 5G, для китайского Huawei.

Правда, чипы с поддержкой 4G попавший под санкции китайский производитель все-таки сможет получать. Как сообщили в руководстве Qualcomm, лицензию на 4G американские чиновники все-таки выдали.

Ранее эксперты полагали, что при сборке новых флагманских смартфонов Mate 40 компания Huawei использует процессоры Snapdragon 875, которые выпускают на производственных мощностях Qualcomm. Данное устройство обеспечивает работу со связью пятого поколения. По мнению специалистов, если США в ближайшее время не выдадут лицензию, Qualcomm, возможно, будет поставлять указанные процессоры с отключенной функцией 5G. А Huawei, в свою очередь, обеспечит ее поддержку собственными силами.



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