Спокойная музыка способствует хорошему пищеварению

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15.11.2020, 3:35, Новости дня

В борьбе с излишним весом поможет спокойная музыка, утверждают датские ученые. Они провели ряд экспериментов в фокус-группах, участники которых принимали пищу под музыку и в полной тишине.

Как оказалось, музыка практически не влияет на вкусовые ощущения. Но темп мелодии мотивирует принимать пищу быстрее или медленнее. Спокойная музыка, в отличие от быстрой, не провоцировала людей есть быстрее.

Соответственно, медленный прием пищи способствовал лучшему ее усваиванию в организме. Те же участники экспериментов, что питались в полной тишине, постепенно набирали вес, хотя их порции ничем не отличались от тех, которые предлагали их коллегам. Всего в исследованиях приняли участие 300 добровольцев.



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