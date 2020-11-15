В Америке изобрели новый метод восстановления старых батарей

15.11.2020, 3:35, Новости дня

Американские ученые научились восстанавливать литий-железофосфатные батареи, которые приходят на смену аккумуляторам с кобальтовым катодом. Последние, кстати, требуют больших затрат не только при производстве, но и во время утилизации, после которой все равно остаются серьезным загрязнителем окружающей среды.

Утилизация литий-железофосфатных батарей – это также большая проблема. Но американские разработчики предлагают восстанавливать их путем вымачивания вещества, из которого сделан катод, в растворе, содержащем соли лития и лимонной кислоты.

После этого батарею снова нужно собрать и нагреть до 80 градусов по Цельсию. Она опять может работать как новая, с тем же самым ресурсом, утверждают авторы идеи.