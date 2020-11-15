Многокилометровая пробка образовалась на дороге из Карабаха в Армению

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15.11.2020, 2:10, Новости дня

Многокилометровая пробка образовалась на дороге из непризнанной Нагорного-Карабахской республики на территории Армении, сообщил очевидец.

Затор длиной в несколько километров образовался на дороге, ведущей в Армению с территории непризнанной Нагорного-Карабахской республики. Причиной тому послужила маленькая пропускная способность вспомогательной дороги, на которой пересеклись два потока автомобилей: беженцы и те, кто возвращается в Степанакерт. Основная дорога по непонятной причине перекрыта, движение осуществляется медленно. В общей сложности участок длиной в полтора километра людям пришлось преодолевать около пяти часов, передает РИА «Новости».

Накануне в Минобороны РФ подтвердили, что соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе выполняется, боевые действия в регионе не ведутся. В субботу подразделения российской военной полиции приступили к патрулированию в Карабахе. В этот же день в Степанакерт прибыли первые девять автобусов с беженцами.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что поражение в Карабахе повергло армянское общество в шок.



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