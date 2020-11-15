 

В США назвали Т-90 «экспортным хитом» среди российского оружия

15.11.2020, 2:10, Новости дня

Сочетание надежных характеристик и доступности сделало Т-90 экспортным хитом в развивающемся мире, говорится в публикации американского журнала The National Interest.

Как отмечает издание, российский танк Т-90 за прошедшие 30 лет блестяще зарекомендовал себя на экспортном рынке. По мнению автора статьи, Т-90 сочетает в себе наиболее выдающиеся характеристики позднесоветских танков, которые издание называет лучшими в своем классе, передает РИА «Новости».

«По сути, идея Т-90 – это попытка оснастить эффективный, надежный и экономичный корпус Т-72 передовыми функциями серии Т-80», – говорится в публикации. При этом издание отмечает трехуровневую систему защиты танка и универсальное вооружение.

Как указывают авторы статьи, Т-90 и его варианты, которые стоят на вооружении более чем десятка стран уже на протяжении 30 лет, являются мощным напоминанием, чего может достичь сочетание практичности и рентабельности.

Напомним, в апреле в российскую армию поступила первая партия новейших танков Т-90М.

Ранее в Ираке оценили главное преимущество Т-90С перед танками Abrams. Кроме того, в октябре 2019 года стало известно, что Египет предпочел российские танки Т-90МС, которые отлично зарекомендовали себя в Сирии и Ираке, американским Abrams для замены советских Т-55 и Т-62.



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