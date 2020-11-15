Ученые выяснили, сколько времени понадобилось для формирования Солнечной системы

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15.11.2020, 1:30, Новости дня

О том, что возраст нашей Солнечной системы составляет примерно 4,5 млрд лет, ученые знают давно. Но до сих пор исследователи пытались уточнить, сколько времени понадобилось для ее формирования.

Оказалось, что от начала до конца этого процесса прошло всего 200 тыс. лет. В масштабах истории Вселенной это всего лишь как одно мгновение, утверждают специалисты.

Данное открытие принадлежит группе исследователей из Ливерморской национальной лаборатории Лоуренса. По словам ученых, длительность процесса формирования Солнечной системы они определили по изотопам молибдена, содержащихся в метеоритах. Данный метод позволяет делать однозначные выводы с относительно небольшой погрешностью, отмечают представители науки.



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