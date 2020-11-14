Трамп заявил о победе на выборах в Пенсильвании

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14.11.2020, 21:08, Новости дня

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил уверенность в победе на выборах в штате Пенсильвания.

«В Филадельфии и Питтсбурге не было доступа к просмотру 700 тыс. бюллетеней, что означает, на основании нашей великой конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания», – написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, республиканцы оспорили итоги выборов в Пенсильвании. Накануне суд в Пенсильвании удовлетворил иск Трампа о подсчете бюллетеней.

Во вторник генпрокурор США Уильям Барр поручил федеральным прокурорам расследовать возможные фальсификации на американских президентских выборах.

Напомним, в минувшую субботу крупнейшие СМИ в США объявили о победе Байдена на выборах, а сам Байден объявил себя «избранным руководителем» США. Он также добавил в описании своего аккаунта Twitter слова «избранный президент». СМИ также назвали кандидатов на должность госсекретаря США на пост главы Пентагона в будущей администрации Байдена.

Между тем действующий президент США Дональд Трамп подчеркнул, что выборы «еще не закончились», а Байден официально не утвержден победителем ни в одном из штатов. Трамп также обвинил СМИ США в попытке назначить победителя на американских выборах.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о попытках сделать из Байдена президента с помощью поздравлений, а также писала о женщине, преградившей путь к высшей власти кандидату от Демократической партии США.



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