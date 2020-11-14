ВОЗ зарегистрировала рекордный за сутки прирост коронавирусных больных
14.11.2020, 21:08, Новости дня
В мире за последние сутки выявили рекордное число инфицированных коронавирусом человек – 657 тыс. 312 человек, это следует из статистических данных ВОЗ.
Больше всего инфицированных за день зарегистрировано в Европе (свыше 285 тыс. человек), а также в Северной и Южной Америке (свыше 269 тыс. человек), передает РИА «Новости» со ссылкой на ВОЗ.
Всего в мире установили свыше 53 млн случаев инфицирования коронавирусом, более 1,3 млн человек скончались.
Ранее в ВОЗ заявляли, что для завершения пандемии коронавируса в мире порядка 70% населения Земли должны получить вакцину от инфекции.
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