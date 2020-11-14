Новый и.о. президента Киргизии Мамытов назвал свою главную задачу

14.11.2020, 20:48, Новости дня

Новый исполняющий обязанности президента Киргизии Талант Мамытов заявил, что будет защищать мирную жизнь и целостность страны.

«Приступая к исполнению обязанностей главы государства, я чувствую личную ответственность перед народом и государством. В рамках моих конституционных прав, как исполняющего обязанности президента, я сделаю все, чтобы защитить мирную жизнь людей и целостность страны», – цитирует заявление Мамытова РИА «Новости».

Политик добавил, что в Киргизии сейчас сохраняется политическая и социальная стабильность, правоохранительные органы, суды, правительство, органы местного самоуправления работают в штатном режиме.

«Кыргызстан готов к дальнейшему углублению партнерства со странами ближнего и дальнего зарубежья. Все международные обязательства, предыдущие двусторонние и многосторонние соглашения и договоренности полностью выполняются», – сказал Мамытов.

Своей основной задачей и.о. президента назвал проведение новых выборов главы государства, назначенных на 10 января 2021 года. «Необходимо обеспечить свободное волеизъявление народа путем создания равных условий для всех кандидатов», – подчеркнул он.

В субботу и.о. президента Киргизии Садыр Жапаров сложил свои полномочия для участия в выборах главы государства.

Напомним, с 5 октября в Бишкеке начались протесты сторонников партий, которые не прошли в парламент республики по итогам выборов. Центральная избирательная комиссия Киргизии объявила, что назначит повторные выборы в парламент республики.

На фоне беспорядков президент Сооронбай Жээнбеков объявил о решении покинуть пост, спикер киргизского парламента Канат Исаев отказался исполнять обязанности главы государства, в результате врио президента стал премьер-министр Садыр Жапаров.

Премьером освобожденный из колонии оппозиционер Жапаров был избран после того, как Кубатбек Боронов подал в отставку с поста главы правительства.