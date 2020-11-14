 

Армянская церковь заявила об осквернении перешедшего Азербайджану христианского собора

14.11.2020, 20:48, Новости дня

В карабахском городе Шуша, перешедшего под контроль Азербайджана, осквернили собор Святого Христа Всеспасителя, об этом сообщила Армянская апостольская церковь (ААЦ).

«С сожалением отмечаем, что вошедшие в Шуши азербайджанцы осквернили храм Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц. Мы решительно осуждаем произошедшее, считая это открытым вандализмом и проявлением нетерпимости. Азербайджану с его покровителем, геноцидальной Турцией, нельзя позволить продолжать политику культурного геноцида, которая в течение десятилетий в различных формах проводилась в Азербайджане и Нахичеванской Автономной Республике», – цитирует сообщение ААЦ РИА «Новости».

Церковь призвала международное сообщество, межцерковные структуры предпринять шаги для пресечения подобных преступлений.

Ранее в субботу президент РФ Владимир Путин провел беседу по телефону с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В беседе с Алиевым Путин обратил внимание, что в районах, которые возвращаются Азербайджану, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи российский лидер подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь.

Алиев в ходе беседы проявил на этот счет понимание, и сказал, что именно в таком ключе будет действовать азербайджанская сторона.

В субботу командующий российскими миротворцами в Нагорном Карабахе Рустам Мурадов заявил, что в регионе выполняется соглашение о прекращении огня, боевые действия не ведутся.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

8 октября по собору Казанчецоц (собор Святого Христа Всеспасителя) в городе Шуша в Нагорном Карабахе нанесли два удара. После первого удара о пострадавших не сообщалось, после второго стало известно, что пострадали российские журналисты.



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