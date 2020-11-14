 

На несанкционированную акцию в Хабаровске пришли менее 200 человек

14.11.2020, 20:08, Новости дня

В Хабаровске снижается число участников несанкционированных акций в поддержку арестованного по подозрению в причастности к заказным убийствам бизнесменов экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, в субботу на митинг пришли менее 200 человек, сообщают власти города.

Митингующие находятся на площади Ленина в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки, связанной с распространением COVID-19, и введенных ограничений на проведение массовых мероприятий, говорится в сообщении на сайте администрации Хабаровска.

Из-за пандемии коронавируса в крае продолжает действовать обязательный масочный режим, рекомендовано соблюдение социальной дистанции, поэтому все пришедшие на акцию остаются под пристальным вниманием силовых структур.

Отмечается, что за период с 5 по 12 ноября судебными органами рассмотрено 19 дел по фактам нарушения общественного порядка. Судами назначено 13 штрафов на общую сумму в 121 тыс. рублей, шесть административных арестов (на срок от одних до девяти суток).

Сотрудниками ГИБДД вручено 12 предостережений автовладельцам о недопустимости участия в несогласованных мероприятиях. Продолжается работа по анализу данных систем видеофиксации.

Акции проходят с июля. За июль число участников акций упало с 12 тыс.до 3,5 тыс. человек. 31 октября на несанкционированную акцию в Хабаровске собрались 300 человек, 7 ноября – менее 250 человек.

Напомним, Фургала задержали по подозрению в организации покушения на убийство и убийства предпринимателей. 3 сентября Басманный суд Москвы продлил срок ареста Фургалу еще на три месяца.



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