В Москве из-за пожара погиб один человек

14.11.2020, 20:08, Новости дня

В одной из квартир в Зеленограде на северо-западе Москвы произошел пожар, погиб один человек, троих спасли, сообщили в ГУ МЧС по столице.

Пожар возник в жилом доме на 12 этаже, общая площадь возгорания составила порядка 15 квадратных метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

«В ходе работ по ликвидации загорания пожарные спасли трех человек из соседних квартир. К сожалению, в результате пожара один человек погиб», – указали в МЧС.

На данный момент пожар ликвидирован.

В начале ноября в Москве в ангаре произошло несколько мощных взрывов баллонов с газом. Ангар загорелся на улице Газопровод, 4а. Общий объем газовых баллонов в ангаре составлял 600 кубометров.