Первый рабочий день после новогодних праздников предложили сократить

14.11.2020, 19:48, Новости дня

Институт социальных исследований и развития гражданских инициатив РФ предложил сократить первый рабочий день после новогодних праздников.

«Прошу вас оценить целесообразность внесения в трудовое законодательство изменений в части уменьшения на два часа продолжительности первого рабочего дня в календарном году, следующего за нерабочими новогодними праздниками», – цитирует RT обращение директора института Максима Петунина в Министерство труда и социальной защиты.

Он отметил, что действующее законодательство не позволяет сократить рабочий день после нерабочего праздничного. Как считает Петунин, изменения законодательства создадут благоприятные условия для возвращения сотрудников к привычному ритму рабочего процесса после новогоднего перерыва.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние каникулы.