 

Президент Армении назвал большой потерей смерть Джигарханяна

14.11.2020, 18:52, Новости дня

Армянский президент Армен Саркисян заявил, что смерть актера Армена Джигарханяна – большая потеря как для Армении, так и для России.

«Смерть актера, режиссера, деятеля культуры Джигарханяна – большая потеря как для Армении, так и для России, а также мирового кинематографа и театрального мира», – цитирует Саркисяна РИА «Новости».

Он добавил, что армянский народ потерял одного из своих величайших сыновей. «Джигарханян был уникальным человеком и актером, который создавал вокруг себя уникальную среду – в кино, театре и человеческих отношениях. Выйдя из армянской актерской школы, обогатив армянские театр и кино своими незабываемыми ролями, Джигарханян позже сформировал свою самобытную актерскую мастерскую в российской культуре, став одним из самых известных лиц советского, а затем и российского кино, одновременно основал и до конца жизни возглавлял Московский драматический театр», – заключил Саркисян.

Напомним, народный артист СССР Армен Джигарханян умер в ночь на субботу на 86-м году жизни. Соболезнования выразили президент РФ Владимир Путин и премьер Армении Никол Пашинян. В Москве задумались над установкой памятной таблички актеру.



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