Лоза заявил о готовности сняться в новогодней передаче вместо Меладзе и Киркорова

14.11.2020, 18:52, Новости дня

«В новогодних передачах участвует одна и та же команда, меня туда не приглашали ни разу. Ко мне Меладзе не обращался. Я не могу в течение 15 лет показать ни в одной новогодней передаче свою новогоднюю песню. Почему? Потому что все эти эфиры заняты Басковыми и Киркоровами», – сказал газете ВЗГЛЯД музыкант и композитор Юрий Лоза. Так он ответил на призыв Валерия Меладзе отказаться от съемок в новогодних передачах.

«90% российских артистов, у которых есть подходящий материал для Нового года, не участвуют в этом междусобойчике. Ни одному из моих друзей ни разу не позвонили из редакции новогодней программы и не спросили: «Есть ли у вас что-нибудь для новогодней передачи?» Пусть Меладзе обращается ко своей тусовке, которая все время крутится там», – сказал музыкант Юрий Лоза.

Композитор уверен, что большинство из тех артистов, к кому обратился Валерий Меладзе, не поддержат этот призыв, так как понимают, что их место займет кто-то другой, «придет Лоза с хорошей песней и нас перестанут приглашать на корпоративы». То, что Лев Лещенко поддержал призыв Меладзе, Лоза объяснил тем, что певцу «не нужны корпоративы».

«Большинство артистов не попадут в новогоднюю передачу, как ни старались бы, потому что там либо деньги, либо связи, либо еще что-то надо. У каждого моего друга-музыканта есть десяток хороших песен, которые подошли бы под Новый год, но их не зовут! Сколько эфиров каждый год у Киркорова или Баскова? Под сотню! Если им сказать, что будет не сотня, а 99, потому что придет Лоза с хорошей песней, представляете, какой будет скандал?» – предположил композитор.

Музыкант добавил, что многие новогодние передачи снимаются задолго до Нового года в режиме секретности за рубежом. В прошлом на Украине, а теперь в Белоруссии, «чтобы, не дай бог, кто-нибудь не пришел не из тусовки с хорошей песней».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, певец Валерий Меладзе в своем Instagram обратился к другим артистам с призывом отказаться от съемок в новогодних передачах. Исполнитель пояснил, что без новогодних концертов, отмененных из-за пандемии коронавируса, нет «ощущения праздника», и если работа артистов на публике запрещена, то сниматься в новогодних передачах тоже не нужно. «Может, тогда кто-то заметит, что есть целая отрасль, в которой десятки тысяч людей лишены работы уже в течение многих месяцев», – заключил артист.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал Меладзе. «По существу Валерий прав, получается такая история, что во всем виноваты артисты, всем дали возможность работать, а артистов отдали на заклание. Когда артисты нужны, они всегда на передовой, ну, так же нельзя. Но, боюсь, что его мало кто поддержит», – сказал Пригожин.

С Меладзе согласился и народный артист РСФСР Лев Лещенко:«Отчасти Валера Меладзе прав. Может, не надо так ставить вопрос, может быть, есть смысл поставить вопрос по-другому, что если телевизионные съемки проходят, так люди должны за это получать просто какие-то гонорары, вот и все. Это естественный такой рабочий момент, из которого не нужно делать никакого скандала».