Нелегальная вечеринка во Франции привела к столкновениям с полицией

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14.11.2020, 18:08, Новости дня

Под Парижем массовая вечеринка, устроенная в ночь на субботу, переросла в столкновения с полицией, сообщила префектура столичной полиции.

«В ночь на субботу полиция прибыла в коммуну Жуанвиль- ле-Понн, где проходила вечеринка. 300 человек, присутствовавшие на ней, полностью игнорировали санитарные правила и были разогнаны силами правопорядка», – цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В полиции пояснили, что организаторы несанкционированной вечеринки сделали из павильона в жилом районе коммуны ночной клуб с танцплощадкой, барными стойками и местами для кальяна.

Жандармы попытались разогнать вечеринку, но в ответ участники начали кидать в них бутылки. Один из гостей в результате столкновений получил травму глаза, его доставили в ближайший госпиталь.

В сентябре американца приговорили к году тюремного заключения за организацию двух вечеринок во время действия ограничений в связи с распространением коронавируса.



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