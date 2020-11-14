Московскому тату-салону пригрозили штрафом из-за рекламной акции во время пандемии

14.11.2020, 17:48, Новости дня

Тату-салон в Москве может быть оштрафован за несоблюдение посетителями социальной дистанции, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) столицы Сергей Михайлов.

«Сотрудниками ситуационного центра ОАТИ города Москвы в ходе мониторинга социальных сетей было обнаружено рекламное объявление о совместной с рэпером Kizaru акции о нанесении бесплатного тату в салоне Haunted Family», – сказал Михайлов в беседе с РИА «Новости».

Инспекторы на месте нашли скопление людей на улице. В ходе проверки были выявлены нарушения указов мэра Москвы по социальному дистанцированию и отсутствию средств индивидуальной защиты.

По словам Михайлова, сотрудники тату-салона и организаторы акции продемонстрировали «безответственное поведение», начав такое мероприятие в период пандемии. «Действия администрации салона попадают под статью КоАП 20.6.1. По данной статье предусмотрен штраф до 300 тыс. рублей», – сказал он.

Ранее в соцсетях опубликовали фото длинной очереди в тату-салон на бесплатную татуировку. Акцию инициировали рэпер Kizaru и Spotify к выходу музыкального альбома.