Суды в Мичигане и Пенсильвании отклонили иски сторонников Трампа

14.11.2020, 17:40, Новости дня

Федеральный апелляционный суд в Филадельфии (штат Пенсильвания) 13 ноября отклонил иск республиканцев, которые хотели признать недействительными 9,3 тыс. бюллетеней, которые поступили по почте. Об этом сообщает CBS Pittsburgh.

Судья Брукс Смит отметил, что “все законные голоса должны быть учтены”. Он также напомнил, что перед США стоят “беспрецедентные проблемы” из-за эпидемии коронавируса.

Постановление связано с решением Верховного суда Пенсильвании принять бюллетени по почте, которые были доставлены в пятницу, 6 ноября, через три дня после закрытия избирательных участков.

В то же время в Мичигане был отклонен иск сторонников Дональда Трампа, которые хотели остановить оглашение результатов в Детройте. По данным Bloomberg, судья счел недостаточными заявления о нарушениях во время подсчета голосов.

Основное голосование на выборах президента США прошло 3 ноября. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным ведущих американских СМИ, Байден набрал от 273 до 290 голосов выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Однако Трамп, получивший 213–214 голосов выборщиков, отказывается признать поражение и тормозит процесс передачи власти.

Официально победителя выборов должен объявить председатель Сената США на заседании 6 января 2021 года. 20 января избранный глава государства должен быть приведен к присяге.