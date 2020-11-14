УЕФА оштрафовал киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер”

14.11.2020, 17:40, Новости дня

Дисциплинарный комитет Европейского футбольного союза (УЕФА) оштрафовал киевское “Динамо” и донецкий “Шахтер” за нарушение требований организации при проведении матчей Лиги чемпионов. Решения комитета, заседание которого состоялось 10 ноября, опубликованы на сайте УЕФА.

В частности, киевский клуб оштрафован на €19 тыс.: на €5 тыс. – за несоблюдение противоэпидемических требований болельщиками, на €14 тыс. – за блокирование проходов на стадионе во время матча против “Ювентуса” 20 октября.

Донецкий “Шахтер” оштрафован на €20 тыс. за задержку начала матча против миланского “Интера” 27 октября, €5 тыс. из них должен заплатить главный тренер “горняков” Луиш Каштру. Кроме того, дисциплинарный комитет ввел в действие решение об одноматчевой дисквалификации Каштру за нарушения регламента во время встречи “Шахтер” – “Интер” в полуфинале Лиги Европы в августе текущего года.

Таким образом, Каштру пропустит ответный матч “Шахтера” против менхенгладбахской “Боруссии” 25 ноября.

Команды должны выплатить штрафы в течение 90 дней после получения уведомления о принятых комитетом решениях.