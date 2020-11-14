Минобороны РФ заявило о соблюдении прекращения огня в Карабахе

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14.11.2020, 15:08, Новости дня

В Нагорном Карабахе выполняется соглашение о прекращении огня, боевые действия в регионе не ведутся, сообщил командующий российскими миротворцами генерал-лейтенант Рустамом Мурадов.

В Карабахе стабилизируется обстановка, на данный момент миротворцы завершают развертывание наблюдательных постов вдоль всей линии соприкосновения, добавил Мурадов, передает РИА «Новости».

Также Минобороны опубликовало в своем паблике во «ВКонтакте» видеозапись марша российских миротворцев 15-й отдельной бригады Вооруженных Сил по маршруту Горис – Степанакерт.

Длина маршрута составила 100 километров, в составе колонн находятся бронетранспортеры, автотехника, средства МТО, доставляемые из РФ самолетами Ил-76 на аэродром Эребуни.

Напомним, во вторник ночью лидеры Армении, Азербайджана и РФ подписали заявление о прекращении карабахской войны. Позже президент РФ Владимир Путин раскрыл детали договоренностей. В тот же день началась переброска в Карабах российских миротворцев.

В четверг передовые подразделения российских миротворцев приступили к выполнению задач по контролю за выполнением соглашения прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Ротация российских миротворцев в Карабахе запланирована не реже двух раз в год.



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