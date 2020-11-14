Движение в центре Тбилиси перекрыли из-за акции протеста

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14.11.2020, 15:08, Новости дня

Проспект Руставели в Тбилиси перекрыли из-за выступлений представителей оппозиционных партий Грузии.

Демонстранты собрались перед зданием парламента, вывесив баннер надписью «Бороться до конца» и флаги Грузии и Евросоюза, передает РИА «Новости».

Как отмечается в сообщении, оппозиционеры и представители властей уже провели два раунда переговоров, на которых присутствовали послы ЕС и США. Эти встречи не дали результата, ожидается проведение еще одной встречи.

Парламентские выборы Грузии состоялись 31 октября. По данным ЦИК после подсчета 100% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набрала 48,22% голосов. Всего в парламент попадают семь политических партий и два блока, при этом оппозиционные силы не признают легитимность итогов выборов и отказываются от депутатских мандатов. Они требуют проведения новых парламентских выборов и отставки главы центральной избирательной комиссии.

Напомним, грузинская оппозиция, несогласная с итогами проигранных ею выборов в парламент 31 октября, после ночных столкновений с полицией у здания ЦИК, в понедельник вечером решила вновь собраться на проспекте Руставели.

Исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал зачинщиком попыток штурма ЦИК одного из лидеров саакашвилевского «Единого национального движения» Никанора Мелия, который в июне прошлого года пытался ворваться в парламент во время антироссийских протестов в Тбилиси.



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