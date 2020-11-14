 

В суд направили более 1,5 тыс. обвинений за военные преступления – Венедиктова

14.11.2020, 11:40, Новости дня

Специализированные прокуратуры за март – октябрь этого года направили в суд 1523 обвинительных акта в отношении военных преступлений. Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова в обращении, опубликованном 13 ноября на сайте Офиса генпрокурора.

Она подчеркнула, что к уголовной ответственности за военные преступления уже привлекли 2104 человека, из которых 1612 – военнослужащие Вооруженных сил Украины и других воинских формирований, в том числе 394 лица руководящего состава и 84 правоохранителя.

“Факты неуставных отношений, причинение военнослужащими телесных повреждений и даже причинение смерти, отказ от выполнения приказов командиров и уклонение от обязанностей военной службы, нарушение правил обращения с оружием – все это под пристальным вниманием прокуроров”, – добавила Венедиктова.

Генпрокурор также отметила, что небоевые потери украинских войск за семь месяцев составили 979 человек.

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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