Ученые подтвердили формирование перекрестного иммунитета от коронавирусов

14.11.2020, 11:40, Новости дня

Группа ученых из Великобритании подтвердила, что коронавирусы формируют перекрестный иммунитет. Работа была опубликована 6 ноября на сайте журнала Science.

В частности, исследователи обнаружили специфические антитела, нейтрализующие коронавирус SARS-CoV-2, в организме пациентов, которые не болели COVID-19 во время пандемии, но инфицировались другими коронавирусами ранее.

Ученые полагают, что это “может дать надежду на создание универсальной вакцины, защищающей как от текущих, так и от будущих коронавирусов”.

В августе о существовании перекрестного иммунитета заявила группа украинских исследователей. Они, в частности, обнаружили, что антитела в крови пациентов с COVID-19 проявляют защитные функции не только к коронавирусу SARS-CoV-2, но и к коронавирусу MERS-CoV, который вызвал вспышку ближневосточного респираторного синдрома в 2011–2012 годах. В работе отмечалось, что существует высокая вероятность того, что может иметь место и обратный эффект: иммунитет, полученный при заражении MERS-CoV или другим видом коронавируса, может сработать против COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к 14 ноября в мире коронавирусной инфекцией заразилось 53,36 млн человек, из них 1,3 млн скончались, 34,4 млн выздоровели.