 

В Иране убили второго крупнейшего лидера “Аль-Каиды”, за информацию о котором ФБР предлагало $10 млн – СМИ

14.11.2020, 11:40, Новости дня

В Иране убили второго по величине лидера террористической группировки “Аль-Каида” Абдуллу Ахмеда Абдуллу, которого обвиняли в организации нападений на американские посольства в Африке в 1998 году. Эту информацию 13 ноября четыре представителя разведки подтвердили изданию The New York Times.

По данным издания, Абдуллу, более известного под псевдонимом Абу Мухаммад аль-Масри, застрелили двое боевиков на мотоциклах в Тегеране 7 августа – в годовщину нападения на посольство. Он был убит вместе со своей дочерью Мириам, вдовой сына Усамы бен Ладена Хамзы бен Ладена.

По словам источника The New York Times, нападение было совершено израильскими боевиками по указанию США. По неизвестным причинам, “Аль-Каида” не объявила о смерти одного из своих высших руководителей, иранские официальные лица это скрыли, и ни одна страна публично не взяла на себя ответственность за это.

Аль-Масри, которому было около 58 лет, был одним из лидеров-основателей “Аль-Каиды” и считался первым в очереди на возглавление организации после ее нынешнего лидера Аймана аль-Завахри. Он фигурировал в списке самых разыскиваемых ФБР террористов, его обвиняли во взрывах посольств США в Кении и Танзании, в результате которых погибло 224 человека и сотни были ранены. ФБР даже предлагало вознаграждение в размере $10 млн за информацию, которая поможет его поймать.

“Аль-Каида” – одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций. Создана в 1988 году. “Аль-Каида” ведет свою деятельность против США, стран так называемого “западного мира” и их сторонников в исламских странах.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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