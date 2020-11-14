 

Суд отменил результаты выборов в городской совет Харькова

14.11.2020, 11:40, Новости дня

Второй апелляционный административный суд отменил протокол Харьковской городской территориальной избирательной комиссии (ТИК) о результатах выборов депутатов в городской совет. Об этом 14 ноября сообщает “Украинская правда”, в распоряжении которой есть решение суда.

Как отмечают журналисты, соответствующий иск подал кандидат в депутаты городского совета от “Слуги народа” Алексей Вац. Он просил признать противоправным и отменить протокол Харьковской городской ТИК и обязать избирательную комиссию признать выборы несостоявшимися и назначить повторные.

Кандидат обосновывал это тем, что ТИК приняла более 100 протоколов от участковых комиссий, которые были не прошиты, содержали неправильные цифры, исправления корректором и прочее. Из-за этого их отправляли на доработку.

Однако окружной суд отказал в удовлетворении иска. После чего Вац подал апелляцию, утверждая что суд принял решение на основании ненадлежащих и недостоверных доказательств, которые предоставили в ТИК.

Предоставляя оценку действиям ТИК, апелляционный суд вспомнил об уже принятии решения о пересчете голосов на отдельных участках по иску партии “Оппозиционная платформа – За жизнь”.

В итоге суд постановил удовлетворить апелляционную жалобу частично, отменив предыдущее решение окружного суда.

Таким образом, второй апелляционный суд отменил только протокол, но отказался обязывать территориальную комиссию признавать выборы не состоявшимися и назначить повторные. В то же время суд решил, что ТИК должна “продолжить действия по установлению результатов выборов депутатов Харьковского городского совета”.

Скриншот: pravda.com.ua

Результаты выборов в Харьковский горсовет стали известны в начале ноября, пятипроцентный барьер прошли пять политсил – “Блок Кернеса – Успешный Харьков”, ОПЗЖ, “Слуга народа”, “Блок Светличной “Вместе”, “Европейская солидарность”.

25 октября по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, прошли местные выборы. Граждане Украины избирали городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые прошли согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками. По информации Центризбиркома Украины, явка составила 36,88%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Арестованы подозреваемые в деле о торговле детьми

11.10 / В Минске снизили скорость мобильного интернета

27.07 / Разворот через три полосы. Полицейские нашли водителя такси, совершившего грубейшее нарушение ПДД в Киеве

24.07 / Устроившего взрыв преподавателя академии имени Можайского отправили на принудительное лечение

05.11 / Трамп заявил, что подаст иски во всех штатах, где побеждает Байден

03.11 / Полиция Нидерландов эвакуировала центральный вокзал в Утрехте

12.10 / Минздрав оценили ситуацию с койками для «тяжелых» пациентов с COVID в Саратове

13.11 / Ресторатор Борисов: “Карантин выходного дня” – это вызов, на который у бизнеса нет ответа

05.11 / В РФ за сутки выявили 19,4 тыс. случаев коронавируса

04.10 / Армения сообщила о трех сбитых самолетах ВВС Азербайджана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска