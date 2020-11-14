США заподозрили Северную Корею в дрессировке боевых дельфинов

14.11.2020, 11:35, Новости дня

Северная Корея занимается дрессировкой дельфинов, чтобы затем применять их в военных целях, пишет Daily Express со ссылкой на Военно-морской институт США. Как отмечает издание, Пхеньян может потенциально использовать дельфинов для обнаружения подводных мин, кабелей и вражеских дайверов, особенно учитывая, что в воде они по многим параметрам превосходят людей-пловцов.



Reuters

Северная Корея занимается дрессировкой дельфинов, интегрированных в состав своих ВМС с тем, чтобы укрепить свой военный потенциал, пишет Daily Express со ссылкой на Военно-морской институт США.

По словам института, на снимках со спутника виден комплекс для дрессировки дельфинов, который располагается на военно-морской базе в Нампхо на западном побережье страны. При этом предполагается, что этот объект появился приблизительно в 2015 году, так как примерно в это время рядом с верфью неподалёку от военно-морских соединений возникли вольеры для животных.

В Военно-морском институте также добавили, что этот объект похож на центры дрессировки дельфинов, которые уже разрабатывают как в США, так и России. Тем не менее, американские эксперты не исключили, что речь всё же может идти о «какой-то рыбной ферме».

Считается, что дельфины могут обнаруживать подводные мины. При этом, по имеющимся данным, российский ВМФ использует белух в ходе военных операций, а в прошлом году Норвегия сообщила, что нашла кита в российской экипировке, к которому также была пристёгнута камера.

Американские военные полагают, что Пхеньян может использовать дельфинов для обнаружения взрывчатки под водой или же проверки кабелей на морском дне.

«Люди не могут сравниться с дельфинами или тюленями в скорости, ловкости и естественной способности «видеть» в тёмной или мутной воде, — отметили в институте. — Речь идёт не о соревнованиях, однако так как они не могут определить, является ли дайвер другом или врагом, то они будут использоваться только для обозначения цели путём прикрепления буя».

По словам старшего директора корейских исследований в Центре национальных интересов Гарри Казианиса, Северная Корея способна создавать вооружения, идеи которых в других странах «никогда бы не стали рассматривать».

«Хотя мы часто считаем северокорейцев бедными, голодающими и отсталыми в экономическом отношении людьми, их экономические проблемы подталкивают их к созданию инновационных методов, которые не имеют аналогов у нас», — подытожил он.