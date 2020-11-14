В Японии создали голосовой переводчик с кошачьего языка

14.11.2020, 7:10, Новости дня

Энтузиаст из Японии Хавьер Санчес впервые в мире создал приложение, благодаря которому язык животного можно переводить на человеческий. Программу, которую автор назвал MeowTalk, можно инсталлировать на устройства с операционной системой iOS или Android.

Разумеется, кошки, на которых нацелена программа, не обладают членораздельной речью. Их звуки можно назвать языком только условно. Однако домашнее животное все-таки посылает те или иные звуковые сигналы, которые можно анализировать и сравнивать со стандартными реакциями, действиями, желаниями и т.д.

В приложении Санчеса, на разработку которого он потратил всего 5 месяцев, встроено 10 разных параметров, по которым и происходит перевод. Насколько он точен, судить смогут хозяева кошек.