Le Monde – в перемирии по Нагорному Карабаху проиграла европейская дипломатия

14.11.2020, 5:10, Новости дня

Больше всех от недавнего конфликта в Нагорном Карабахе и от условий его перемирия выигрывает Россия, пишет Le Monde в своей редакторской статье. Москва через миротворцев будет контролировать регион и таким образом расширяет своё влияние на постсоветском пространстве. А проиграла европейская дипломатия потому, что нынешнее соглашение не соответствует принципам переговоров, которые дипломаты 20 лет вели в рамках ОБСЕ.



Reuters

«Грустная годовщина» получилась у Парижской хартии, пишет в своей редакционной статье Le Monde. Этот документ 30 лет назад должен был открыть новую эпоху для объединённой Европы. Но вот сейчас с помощью военной силы удалось за полтора месяца навязать решение конфликта в Нагорном Карабахе, над которым дипломаты и политики бились два десятка лет.

В соглашении о прекращении огня в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном фиксируются достижения азербайджанской армии. По условиям соглашения, Азербайджан вернул себе контроль над соседними с Арменией регионами. Бежавшие оттуда азербайджанцы смогут вернуться домой. А РФ разместит там свой миротворческий контингент в размере 2 тыс. военных.

При этом человеческие жертвы пока сложно подсчитать, отмечают авторы статьи. А итоги войны оказались не слишком выгодными ни для одной из сторон.

Больше всех потеряла Армения. Она должна сдать территории, которые захватила у Азербайджана, она теряет военный контроль над Карабахом, который теперь переходит в руки России. Премьер-министр Армении Пашинян столкнулся с мощным народным возмущением как по поводу условий перемирия, так и по поводу того, что его правительство было не готово к конфликту и не способно правильно его вести: жителей Армении призывали идти воевать, когда ситуация уже была катастрофической.

Азербайджан может выглядеть победителем в этом конфликте. Однако победу эту он получил с помощью Турции и ценой того, что теперь на той территории размещены российские войска.

Так что на самом деле самые большие победители нынешнего конфликта — Турция и Россия, пишут авторы статьи. Они предстают теперь хозяевами регионального миропорядка. Военная помощь и беспилотники Турции, предоставленные Азербайджану, внесли свой вклад в превосходство его сил.

А Владимиру Путину, считают журналисты, удалось укрепить свой контроль сразу над двумя странами. Также он расширил своё военное присутствие на постсоветском пространстве. Армении, в которой два года назад случилась демократическая революция, он показывает, что она по-прежнему остаётся вассалом Москвы.

Впрочем, в этой ситуации есть ещё один проигравший, отмечают авторы статьи — европейская дипломатия. Нынешний конфликт фиксирует провал Минской группы ОБСЕ, которая долгие годы вела переговоры по урегулированию конфликта, но они ни к чему не пришли. Нынешнее перемирие не соблюдает ключевые принципы, на которых строилась работа группы. Например, там нет никакого упоминания отдельного статуса для Нагорного Карабаха. Так что это получается ещё один замороженный конфликт у границ Европейского союза, делает вывод редакторский коллектив Le Monde.