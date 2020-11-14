 

В Украине новый рекорд по COVID-19, ряд мэров не согласны с “карантином выходного дня”. Главное за день

14.11.2020, 0:55, Новости дня

Новый рекорд по COVID-19

За сутки в Украине выявили 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Это рекордное число заболевших за сутки. За все время эпидемии в стране коронавирусом заразилось 512 652 украинца, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.

Ряд мэров не согласны с “карантином выходного дня”

12 ноября власти ряда городов отказались вводить жесткие ограничения – против карантина, в частности, выступили в Одессе, Черкассах, Николаеве, Ровно, Луцке, Днепре. Во Львове власти отменили выходные до конца ноября, чтобы не вводить карантин.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что решение правительства должны выполнять все мэры.

ДТП в Киеве

В Киеве на улице Кольцевая дорога автомобиль такси вылетел на тротуар и сбил четырех человек. В результате ДТП одна женщина погибла на месте происшествия, еще одна умерла в карете скорой помощи. Кроме этого, два человека госпитализированы. Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что водитель, который “в погоне за заработком перерабатывал за рулем”, просто уснул.

Игроки сборной Украины заразились коронавирусом

Пять членов сборной Украины по футболу заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 перед матчем с Германией. Коронавирус подтвержден у четырех игроков – Андрея Ярмоленко, Виктора Цыганкова, Виктора Коваленко и Сергея Сидорчука. Также заразился менеджер сборной Вадим Комардин.

Украина присоединилась к программе NASA

Государственное космическое агентство Украины присоединилось к программе NASA “Артемида” о сотрудничестве в исследовании Луны, Марса, комет и астероидов. Украина стала девятой страной – подписантом договоренностей программы “Артемида”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.07 / Меркель: ЕС следует приготовиться к «Брекзиту» без соглашения

26.08 / В Крыму задержали подозреваемого в педофилии работника детского лагеря

24.10 / Кипрский митрополит покинул литургию сразу после признания автокефалии ПЦУ

06.09 / США выступили с заявлением в связи с освобождением кубинского журналиста Киньонеса

09.11 / Астрономы определили источник космических радиовсплесков

20.07 / В РФ предложили запретить оплату товаров и услуг цифровой валютой

17.09 / Новейший морской вертолет «Катран» подготовили к серийному производству

13.07 / Участница «Лидеров России» стала главой комитета Минздрава Саратовской области

05.10 / Башкирского певца Elvin Grey назначили советником главы республики

01.09 / В ВОЗ оценили шведскую стратегию по борьбе с коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска