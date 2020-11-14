 

Морги Одесской области заполнены на 55% из-за пандемии COVID-19 – облгосадминистрация

14.11.2020, 0:55, Новости дня

В Одесской области загруженность моргов выросла до 55% в том числе из-за смертей инфицированных коронавирусно инфекцией COVID-19. Об этом 13 ноября сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева во время брифинга, который транслировали на станице облгосадминистрации Одесской области в Facebook. 

По ее словам, за прошедшие сутки не было зафиксировано ни одного смертельного случая от COVID-19.

В Одесской области зафиксировано 31 270 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки количество больных выросло на 628 человек, сообщила Одарий-Захарьева.

Чиновница отметила, что в области пациентами с COVID-19 заполнено 62% коек в медучреждениях. Всего в области готовы для приема пациентов с коронавирусной болезнью 1970 коек.

https://www.facebook.com/oda.odesa/videos/1808874752613722/

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. Одесская область, согласно данным системы мониторинга распространения коронавируса Совета национальной безопасности и обороны Украины, занимает четвертое место среди регионов страны по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Глава Минздрава Максим Степанов прогнозирует, что в случае несоблюдения украинцами карантинных норм, через месяц в больницах страны может не остаться свободных коек для пациентов с COVID-19.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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