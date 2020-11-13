Степанов заявил, что властям Львова нужно переименовать субботу и воскресенье, так как в постановлении о карантине нет слова “выходные”

13.11.2020, 22:45, Новости дня

В постановлении Кабмина о введении “карантина выходного дня” нет слова “выходные”. Об этом в эфире ток-шоу “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 13 ноября заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, комментируя решение властей Львова.

“Нужно, чтобы они еще субботу и воскресенье по-другому назвали, потому что у нас в постановлении написано “с 00.00 субботы до 00.00 понедельника”. Так, чтобы уже до конца”, – сказал министр.

11 ноября Кабинет Министров Украины принял решение ввести “карантин выходного дня”. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов объяснил, что речь идет о трех уик-эндах, начиная уже с ближайших выходных. Степанов сказал, что Минздрав хотел бы ввести жесткий карантин на три недели, однако украинская экономика этого не выдержит.

Мэр города Андрей Садовый сообщал, что Львовский горсовет намерен обжаловать в суде решение Кабмина о введении в стране “карантина выходного дня”.

13 ноября Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение, согласно которому суббота и воскресенье до 30 ноября на территории Львова объявлены рабочими днями для ряда заведений и учреждений. Таким образом во Львове нельзя ввести “карантин выходного дня, так как нет выходных, заявлял Садовый.

“Карантин выходного дня” предусматривает, что с 00.00 субботы до 00.00 понедельника в Украине будут работать исключительно продуктовые магазины, аптеки, транспорт, автозаправочные станции и ветеринарные аптеки. Рестораны, кафе или другие заведения общественного питания будут работать только навынос. “Карантин выходного дня” даст возможность “остановить волну коронавирусной болезни”, считает Степанов.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 11 ноября в Украине зарегистрировано 489 808 случаев коронавирусной инфекции, из них 10 611 – за последние сутки. Скончалось 8947 пациентов с COVID-19, выздоровело 221 459 человек.

Во Львовской области, по данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины. заразилось 36 тыс. человек, 1035 пациентов умерли, 23 728 – выздоровели. Регион находится на третьем месте в Украине по количеству подтвержденных случаев COVID-19.