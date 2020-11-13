Поддержка Windows Embedded Standard 7 прекращена

13.11.2020, 22:35, Новости дня

Представители компании Microsoft сообщили о прекращении поддержки ОС Windows Embedded Standard 7. Напомним, что данная операционка предназначена для специализированных устройств.

Разработчик ПО прекратил ее поддерживать 13 октября. Однако только недавно Microsoft опубликовала рекомендацию о переходе с Windows Embedded Standard 7 на операционную систему Windows 10 IoT Enterprise.

Напомним, что поддержка обычной седьмой версии Windows была остановлена еще десять месяцев назад. Сама Windows 7 продержалась на рынке более 10 лет. Судя по отзывам в соцсетях, многие пользователи не готовы отказаться от нее даже после «списания на пенсию» понравившейся ОС. Однако, так как «семерка» больше не получает обновлений, работать на ней в активном онлайн-режиме становится все труднее.