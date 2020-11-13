Немецких полицейских уличили в расизме

13.11.2020, 21:08, Новости дня

Исследование немецкого специалиста по криминологии Тобиаса Зингельнштайна из Рурского университета в Бохуме показало, что немецкие полицейские часто неподобающим образом относятся к небелым людям, но дискриминацией свои действия не считают.

В своем исследовании ученый определил небелых людей как столкнувшихся с расизмом, и сообщивших, «что обычно воспринимаются другими как не выглядящие немцами», передает RT со ссылкой на телеканал Das Erste.

Зингельнштайн пояснил, что проверка личных документов небелых людей приводит к контакту с полицией небелых людей в 28% случаев, людей с мигрантским происхождением – в 22% случаев, а людей без миграционной истории – только в 14% случаев. По его мнению, у небелых людей в Германии документы без особого повода проверяют чаще, чем у других.

При этом автор исследования пришел к выводу, что сами полицейские часто не считают свое поведение дискриминирующим. По их мнению, небелые люди слишком остро реагируют на все, словно бы у них есть «особые локаторы» на дискриминирующее поведение.

Опрос проводился через интернет, в нем участвовали 3,4 тыс. человек, также было проведено 17 экспертных интервью с полицейскими.