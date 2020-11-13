Украина обновила “План совместных шагов” по Донбассу

13.11.2020, 20:40, Новости дня

Украина подготовила детали к предложенному трехсторонней контактной группой по урегулированию ситуации на Донбассе “Плану совместных действий”. Об этом 13 ноября со ссылкой на источник, близкий к переговорам, сообщило агентство “Интерфакс-Украина”.

Среди деталей, по данным информагентства, – максимально проработанный план передачи контроля над границей.

“Внимание обращено на мониторинг со стороны ОБСЕ с целью обеспечения доверия к мероприятиям. Уже на первом этапе ОБСЕ должна обеспечить максимальный контроль над границей. Параллельно будет создана специальная подгруппа в ТКГ для обработки процедуры восстановления Украиной контроля над границей. Этот контроль должен быть обеспечен до начала избирательной кампании в органы местного самоуправления в ОРДЛО по украинскому законодательству”, – сообщил источник агентству.

По его словам, главная составляющая украинского мирного плана – полная демилитаризация ОРДЛО. Она включает вывод наемников и тяжелого вооружения, разоружение, демобилизацию пророссийских сил. Этот процесс будет согласован с процессом возвращения подразделений Вооруженных сил Украины в места постоянной дислокации.

“Интерфакс-Украина” отмечает, что важным элементом плана является полный доступ ОБСЕ ко всей временно не контролируемой правительством Украины территории.

“ОБСЕ должна обеспечить недопущение вакуума безопасности в процессе демилитаризации, а впоследствии поможет провести честные и демократические выборы. Для этого предлагается создать специальное подразделение численностью до 1500 человек профессиональных полицейских в составе СММ ОБСЕ”, – отметил собеседник агентства.

План предусматривает внедрение модели переходного правосудия: правила привлечения к ответственности подозреваемых в тяжких преступлениях, детали амнистии и систему защиты прав человека. Принятие соответствующего законодательства должно синхронизироваться с отменой ряда указов президента РФ об упрощенном порядке предоставления гражданства России жителям ОРДЛО, отмечает ИА.

План также предусматривает возврат имущества владельцам – украинским физическим и юридическим лицам – после международного аудита.

Во время переговоров трехсторонней контактной группы 21 октября российская сторона выдвинула новое предложение украинской делегации – создать новую пошаговую карту работы группы на многие годы вперед. Об этом рассказал первый президент Украины, глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук.

Кравчук 5 ноября обнародовал главные тезисы “Плана совместных шагов”. В документе предусмотрели завершение войны на Донбассе до конца 2020-го и проведение там местных выборов до 31 марта 2021 года; создание в ОРДЛО свободной экономической зоны на 30 лет; отмену указов президента РФ Владимира Путина, которые являются прямым вмешательством в жизнь оккупированного региона (в том числе об упрощении порядка выдачи гражданства РФ). Саммит “Нормандской четверки” должен пройти до конца 2020 года, обмен удерживаемыми лицами и увеличение контингента СММ ОБСЕ на Донбассе – до середины декабря, сказано в плане.

Предлагаемый Украиной “План совместных шагов” не является заменой тому, что уже сделано за шесть лет работы нормандского формата и ТКГ, говорил Кравчук. “Это документ, который отвечает реалиям и тому, что сделано, а с его помощью мы хотим дополнить или уточнить те вопросы, которые не нашли широкого, точного и конкретного воплощения в предыдущих документах”, – считает он.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.