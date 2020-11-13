Объем рынка мобильной рекламы в 2021 году составит 290 млрд долларов

13.11.2020, 20:30, Новости дня

По данным статистики, пользователи мобильной связи в РФ занимают 11 место в мире по затратам на загрузки мобильных приложений. Тем временем страна входит в шестерку по количеству загрузок ПО. Аналитики прогнозируют, что общий объем рынка мобильной рекламы в будущем году составит 290 миллиардов долларов США.

В результате длительного карантина люди в среднем тратят на простмотр всякой всячины в своем смартфоне 4 часа 20 минут. Это примерно на 20% больше, чем в 2019 году, отмечают аналитики.

Иначе говоря, примерно четверть всего времени, пока человек не спит, он «зависает» в смартфоне. Рекламный рынок в данном сегменте показывает рост на уровне 21%. Эксперты прогнозируют сохранение таких темпов в ближайшем будущем.