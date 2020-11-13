 

Таиланд разрешил въезд туристам с 1,3 млн рублей на счете

13.11.2020, 19:48, Новости дня

Таиландские власти разрешили въезд в страну для туристов, у которых есть на банковском счете как минимум 500 тыс. бат (1,3 млн рублей), сообщают СМИ.

Также туристам для посещения Таиланда нужно быть застрахованным не менее чем на 100 тыс. долларов на весь срок пребывания в стране, передает «Коммерсант» со ссылкой на Travel Off Path.

Эта страховка должна покрывать расходы на лечение от коронавируса. Стоимость визы составляет 30-40 евро. При въезде в страну также необходимо предоставлять отрицательный ПЦР-тест на инфекцию.

Международное авиасообщение РФ постепенно начала возобновлять с рядом стран еще с 1 августа. На данный момент россияне могут полететь в Абхазию, Белоруссию, Великобританию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Корея, Танзанию, Турцию, Черногорию, Швейцарию. С 15 октября российские авиакомпании получили возможность выполнять полеты на Кубу и в Сербию. С 1 ноября из РФ возобновила авиасообщение и с Японией.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.08 / Астронавты Бенкен и Херли около часа не могли покинуть капсулу Crew Dragon

14.11 / Nintendo выпустила свою приставку вслед за конкурентами

04.08 / Житель Израиля с коронавирусом нарушил карантин и улетел на Украину

09.09 / Почему опасно привязывать аккаунты к SIM-карте

05.09 / Российский бизнесмен подал в суд на супермодель Наоми Кэмпбелл

16.10 / В РФ стартуют продажи смартфонов по 9 тысяч рублей

31.08 / Вирусолог оценил опасность нового штамма коронавируса

05.11 / Нардеп Скичко инициирует законопроект, который будет определять обязанности и показатели эффективности наблюдательного совета “Укрзалізниці”

28.07 / Прокуратуре могут вернуть право возбуждать дела

20.08 / Врачи в Воронеже оставили на обочине потерявшего сознание мужчину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска