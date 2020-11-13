 

Тихановская объявила о создании в Белоруссии Народного трибунала

13.11.2020, 19:48, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила о создании Народного Трибунала и амнистии за захват действующего президента республики Александра Лукашенко.

«Я, Светлана Тихановская, вместе с Народным антикризисным управлением объявляю Народный трибунал и амнистию за захват (президента Белоруссии Александра) Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон. … Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло», – приводит слова Тихановской ее пресс-служба в Telegram.

В план народного трибунала входит нейтрализация «идеологов и пособников режима, которые устраивают репрессии на местах, угрожая увольнениями, отчислениями и тюрьмой». Тихановская призвала независимые профсоюзы и группы самоуправления проявить солидарность.

«Параллельно наша международная группа уже ведет работу по признанию Лукашенко и его пособников террористической организацией, а также по содействию судам универсальной юрисдикции», – добавила Тихановская.

Также она призвала белорусов 20 декабря выйти на «самый массовый марш с заявлением народного обвинения.

25 октября лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила о начале «общенациональной забастовки» в республике с 26 октября после того, как Лукашенко не выполнил ультиматум оппозиции. 



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.11 / Москалькова выразила надежду на амнистию россиян после выборов в США

16.08 / Протестующие собрались у СИЗО в центре Минска

31.10 / Геологи пытаются оценить, годится ли марсианская почва для выращивания растений

22.08 / Independent – эмоции вместо интима — британским режиссёрам посоветовали избегать откровенных сцен из-за пандемии

10.08 / Белорусская оппозиция: мы за мирные перемены

05.09 / Экс-губернатора Белых этапировали в Киров

07.11 / Адвокат Трампа заявил о 90 свидетелях нарушений на выборах

10.11 / Найдены помогающие в борьбе с COVID-19 продукты

03.07 / В пещере «Таврида» зафиксирована температурная аномалия

09.09 / Участники ТКГ договорились о совместном с представителем ОБСЕ патрулировании возле поселка Шумы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска