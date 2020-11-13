 

Путин ввел в действие план обороны РФ на 2021-2025 годы

13.11.2020, 19:08, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на 2021-2025 годы.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день РФ проходит через серьезные испытания, в это время предприниматели, медики и другие граждане «совершают пронзительные поступки».



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