Путин ввел в действие план обороны РФ на 2021-2025 годы

13.11.2020, 19:08, Новости дня

Президент Владимир Путин подписал указ о введении в действие плана обороны РФ на 2021-2025 годы.

«Ввести с 1 января 2021 года в действие план обороны Российской Федерации на 2021-2025 годы», – говорится в указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Путин заявил, что на сегодняшний день РФ проходит через серьезные испытания, в это время предприниматели, медики и другие граждане «совершают пронзительные поступки».