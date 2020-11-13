 

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Из-за коррупции треть населения уехала из Молдовы

13.11.2020, 18:40, Новости дня

Экс-премьер-министр Молдовы Майя Санду, которая победила в первом туре выборов президента, в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону заявила, что из-за коррупции из ее страны уехала треть населения.

“Из-за коррупции у нас высокий уровень бедности. Из-за коррупции люди уезжают из страны. Треть населения уехала уже. И это люди, которые могли бы здесь создавать рабочие места, которые могли бы открыть бизнес. Это молодые люди. Они уезжают, потому что они не видят никакой перспективы”, – отметила Санду.

По ее словам, некоторые люди в Молдове уже не верят, что смогут хорошо жить в этой стране.

“Бедность – из-за коррупции. Эмиграция и бедность – это из-за коррупции. Поэтому мы боремся с коррупцией. Поэтому это самая главная задача для нас сегодня: спасать государство, избавиться от коррупции, строить сильные государственные организации для того, чтобы они не дали этому происходить и дальше, то есть остановить коррупцию, и для того, чтобы развивать экономику, чтобы у людей были рабочие места здесь и они не уезжали за границу”, – подчеркнула Санду.

Кандидат в президенты Молдовы Санду: Я уважаю территориальную целостность Украины. Читайте полную версию интервью.

Санду 48 лет. На президентских выборах в Молдове она набрала 36,16% голосов и вышла во второй тур вместе с действующим президентом страны Игорем Додоном, который известен пророссийской позицией (за него проголосовали 32,61% избирателей). 

ВИДЕОВидео: В гостях у Гордона / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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