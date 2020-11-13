 

Федишин заинтриговала рассказом, как нашла потерянный телефон

13.11.2020, 16:40, Новости дня

Украинская певица Ирина Федишин 13 ноября в Instagram написала, что ее муж и продюсер Виталий Човнык потерял свой iPhone. 

“Хочу поделиться историей из личной жизни – она немного грустная, но с веселым финалом. так сложилось, что мой муж потерял телефон. Мы огорчились. Начали активно искать”, – написала певица.

Она отметила, что в телефоне были все контакты, фотографии и информация, необходимая для работы.

По словам Федишин, они искали гаджет сначала сами, после обратились в полицию, и даже обошли ломбарды, но безрезультатно.

“Мы пошли другим путем – дистанционно включили функцию, когда телефон включается и на экране появляется сообщение “Телефон потерян, позвоните по номеру”, и решили ждать, когда кто-то позвонит. Однако, никто так и не позвонил. Телефон нашелся”, – описала происходящее артистка.

Федишин не уточнила, где и как им с мужем удалось отыскать гаджет.

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Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

Федишин родилась во Львове. Вместе с мужем певица воспитывает двух сыновей, Юрия и Олега.

В 2018 году Федишин принимала участие в проекте “Голос країни” на “1+1”, но покинула шоу до начала прямых эфиров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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