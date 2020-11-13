Эксперты сообщили о неудачной перепрошивке для смартфонов Samsung

13.11.2020, 14:30, Новости дня

Неудачная прошивка для новых смартфонов Samsung Galaxy S20 в буквальном смысле испортила устройства, «сожрав» все его преимущества перед представителями предыдущей линейки. Эксперты советуют не спешить с установкой предлагаемого программного обеспечения, пока разработчик не исправит в нем все имеющиеся недочеты.

Те пользователи, которые сразу же установили прошивку, с большим удивлением обнаружили, что их гаджет почему-то не поддерживают беспроводную зарядку, отмечают специалисты. Или же вместо быстрой зарядки включался режим пополнения аккумулятора на мощности 5 Вт.

Обновление прошивки принесло и некоторые другие проблемы. Попытки исправить положение сбросом до заводских настроек ни к чему не привели. От разработчика этого не ожидали.