Кличко заявил о рекордном количестве заболевших COVID-19 в Киеве

13.11.2020, 12:35, Новости дня

В Киеве за прошедшие сутки выявили рекордное количество заболевших COVID-19 – 1083 человека. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко в Telegram днем 13 ноября.

“На сегодня в столице уже 48 646 подтвержденных случаев заболевания COVID-19”,– написал Клично.

Среди заболевших – 595 женщин в возрасте от 18 до 87 лет, 422 мужчин в возрасте от 18 до 84 лет, 27 девочек от месяца до 17 лет и 39 мальчиков от шести месяцев до 17 лет.

Больше всего случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки выявили в Соломенском районе – 134, в Деснянском – 127, и 126 случаев – в Шевченковском районе.

Госпитализированы 92 пациента, остальные находятся на самоизоляции под контролем врачей. Также COVID-19 заболел 61 медик.

Выздоровели за сутки 354 человека. Всего коронавирус преодолели 18 333 жителя Киева. Умерли от COVID-19 за сутки 13 больных, всего коронавирус унес жизни 938 киевлян.

Впервые в Киеве подтвердили более 1 тыс. заболевших COVID-19 за сутки 5 ноября.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За 12 ноября в Украине выявили 11 787 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Уже второй день подряд Минздрав Украины регистрирует рекордный суточный прирост больных COVID-19.

За все время эпидемии коронавирусом в стране заразились 512 652 украинца, из них 233 849 человек выздоровели, а 9317 – умерли.