 

Китай поздравил Байдена с победой на выборах

13.11.2020, 12:35, Новости дня

Власти Китая спустя 10 дней после выборов президента США поздравили демократа Джо Байдена с победой над действующим президентом Дональдом Трампом. 

“Мы уважаем выбор американского народа. Мы поздравляем господина Байдена и госпожу [Камалу] Харрис”, – заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ван Вэньбинь на брифинге для прессы, пишет Deutsche Welle.

Агентство отмечает, что от поздравлений Байдена по-прежнему воздерживаются лидеры России, Бразилии и Мексики. Они говорят, что ждут официальных итогов выборов. 

В США 3 ноября 2020 года проходило основное голосование на выборах президента. На должность претендовало более 10 кандидатов, главными конкурентами стали республиканец Трамп и демократ Байден. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев.

По данным CNN, ABC News и Fox News, Байден набрал от 273 до 290 голосов членов коллегии выборщиков, что гарантирует ему победу на выборах. Трамп, по данным CNN, имеет поддержку 213 выборщиков, по информации ABC News и Fox News – 214.

Байден после оглашения этих результатов заявил о своей победе, а Трамп – что подаст иски в суды и “не успокоится”, пока не добьется “честного подсчета голосов”, он считает, что “эти выборы еще далеки от завершения”.

Трамп утверждает, что победу на новых выборах ему обеспечил 71 млн голосов. Подсчеты CNN показывают, что за его конкурента проголосовало более 74,5 млн избирателей.

В ходе опроса, проведенного агентством Reuters и компанией Ipsos через неделю после выборов, около 80% взрослых американцев высказали мнение, что Байден победил на выборах президента США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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