Победительница шоу “Холостяк 10” заразилась коронавирусом

13.11.2020, 12:35, Новости дня

Победительница шоу “Холостяк” на СТБ 23-летняя Дарья Ульянова на своей странице в Instagram сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.

“Чувствую себя, мягко говоря, не хорошо. Вчера сделала быстрый тест на COVID-19, и уже есть результат – положительный”, – рассказала она.

Ульянова отметила, что два дня назад она почувствовала сильную слабость, боль в горле, у нее поднялась температура и все тело, как будто ломало.

“Я понадеялась, конечно, что это ангина или обычный грипп, но все же вызвала врача, который сделал тест. Потом я потеряла обоняние. Совсем не чувствую запахи и вкусы. Такого прежде со мной никогда не было. Сомнений уже не оставалось. Ну а следом пришел положительный тест”, – написала она.

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Публикация от Dasha Ulyanova (@dasha_ulyanovaa)

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине вторые сутки подряд фиксируют рекордное количество новых больных COVID-19: за прошлые подтвердили 11 787 случаев, 11 ноября – 11 057. За все время эпидемии в Украине коронавирусом заразились 512 652 человека, из них 233 849 человек выздоровели, 9317 – умерли.