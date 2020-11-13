В РФ запустили отечественный навигатор на Android Auto

13.11.2020, 12:25, Новости дня

На территории РФ стартовало бета-тестирование отечественного навигатора, работающего на Android Auto, сообщают представители компании 2ГИС.

Речь идет о первом навигаторе российского производства в данном классе, уточняют эксперты. По словам представителей разработчика, РФ попала в список первых стран, получивших доступ к данному международному сервису.

Для пользователей, которые настроят на своих устройствах российский Android Auto, будут доступны все основные функции вплоть до голосового ввода. Как отмечают специалисты компании 2ГИС, качество сервиса здесь значительно выше, чем в привычных для россиян навигаторах. О сроках полноценного ввода в эксплуатацию разработчик пока не сообщает.