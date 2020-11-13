 

По указке администрации Трампа Госдеп не передаёт Байдену послания от зарубежных лидеров

13.11.2020, 10:30, Новости дня

В Госдепе хранится «целая пачка посланий» от иностранных лидеров, адресованных избранному президенту Джо Байдену, однако внешнеполитическое ведомство не передаёт их ему, пишет CNN. Как поясняется в статье, администрация Трампа заблокировала Байдену доступ к ресурсам Госдепартамента, поскольку нынешний глава Белого дома отказывается признать победу своего оппонента на президентских выборах.


Reuters

Целая пачка посланий от иностранных лидеров Джо Байдену хранится в Госдепартаменте, однако администрация Дональда Трампа не позволяет избранному президенту получить к ним доступ, пишет CNN со ссылкой на официальных лиц Госдепа.

Традиционно Государственный департамент обеспечивает для избранного президента все коммуникации, поэтому ещё в выходные многие страны начали направлять свои послания во внешнеполитическое ведомство США. Но администрация Трампа заблокировала Байдену доступ к ресурсам Госдепа, поскольку нынешний глава Белого дома отказывается признать победу своего оппонента на президентских выборах.

В результате десятки входящих сообщений так и не были получены.

Между тем, как отмечается в статье, команда Байдена поддерживает контакты с иностранными правительствами без участия Государственного департамента. Избранный президент уже пообщался по телефону с главами различных государств, в том числе с канцлером Германии Ангелой Меркель и канадским премьером Джастином Трюдо.

Однако пока команда Байдена работает без логистической и переводческой поддержки, которую предоставляет операционный центр Госдепартамента, пишет CNN.

Нынешняя ситуация резко контрастирует с переходным периодом между администрациями Обамы и Трампа. В то время избранный президент Трамп решил не использовать ресурсы Госдепартамента.

Вместо этого он совершал звонки из Trump Tower и отказывался пользоваться государственной системой поддержки и координации.

Источники во внешнеполитическом ведомстве США заявили CNN, что все бывшие президенты и вице-президенты имеют право в любой момент обратиться в операционный центр Госдепа, чтобы пообщаться с иностранным лидером. Однако в настоящий момент администрация Трампа лишила бывшего вице-президента, а ныне избранного президента Байдена подобной возможности.



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